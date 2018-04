Alassio. Settimana, come al solito, con tante partite per i ragazzi e le ragazze gialloblù con ben nove incontri.

Martedì l’Under 13 vince a Vado Ligure 93-30 la penultima partita della fase a orologio con ampio minutaggio per tutti i ragazzi scesi in campo. “Ottime indicazioni, soprattutto nei primi due quarti. Dopo l’intervallo lungo ci siamo un po’ adagiati ma vincendo comunque i restanti tempi”.

Foto 2 di 2



Giovedì ultima partita per l’Under 15 maschile che voleva il terzo posto finale in classifica e l’ha ottenuto superando 66-46 l’Imperia con il gruppo 2003-04. “Ricordiamo che i ragazzi delle due annate, durante la stagione, si sono allenati separatamente ma facendo un percorso tecnico condiviso cercando di mettere in pratica ciò che si prova ad allenamento. Alla fine abbiamo fatto un gran bel campionato conquistando un terzo posto e soprattutto verificando i miglioramenti dei ragazzi che è quello che più ci preme”.

Venerdì seconda partita settimanale per l’Under 13 che chiude la fase a orologio imbattuta vincendo 49-71 a Varazze nonostante le assenze per questo bel gruppo nato in collaborazione con Le Torri. “Ora aspettiamo di conoscere l’avversaria che incontreremo nei quarti di finale dopo il percorso netto nel nostro girone”.

Nel minibasket i 2007-08 giocano ad Albenga, si divertono e fanno 3 pari come tempi ma soprattutto trovano tutti modo di giocare tanto come nel vero spirito minibasket. “Bel pomeriggio di minibasket in un contesto competitivo, tutti ingredienti utili a migliorare”.

Sabato l’Under 14 élite, priva di qualche ragazzo infortunato, si presenta a Spezia, nella fase Top del campionato con Canaletto, con undici elementi che hanno tutti giocato e portato il loro contributo nonostante il referto giallo in una gara terminata 70-54 per la capoclassifica. “Buona prova per i ragazzi nonostante le assenze e il caldo torrido che ci ha accompagnato per tutto il viaggio durato tanto anche per un incidente. A tratti abbiamo mostrato anche un buon basket”.

Nel minibasket bel successo per gli Esordienti 2006-07 che superano la Valbormida per 40-20 facendo vedere dei bei progressi da inizio anno ad oggi. “E’ stata una bella partita e grazie al contributo di tutti siamo riusciti a portare a casa l’incontro che rende felici i bimbi che non hanno mai smesso di crederci”.

L’Under 16 gioca a Varazze quella che doveva essere l’ultima di campionato ma che è stata data vinta ai gialloblù 0-20 per indisponibilità del campo varazzino entro i termini. “Per amicizia, voglia di giocare e anche perché contrari alla decisione presa siamo andati comunque a Varazze dove abbiamo disputato una bella amichevole che abbiamo anche vinto provando alcune cose nuove che verranno affinate nel corso delle prossime settimane! Un grazie al Varazze anche per la merenda offerta!”.

Domenica dedicata al minibasket con ben trentaquattro giovani gialloblù impegnati nelle due partite. I nati nel 2008-09 (Aquilotti Junior) giocano ad Albenga con ben sedici minicestisti alassini presenti nonostante il ponte e il caldo con tutti scesi in campo dando il massimo.

I natii nel 2010-11 (Scoiattoli Junior) ad Alassio in diciotto, con presente anche Loano, hanno fatto tanti terzetti e una marea di partite di tre contro tre divertendosi nel vero spirito minibasket. “Far giocare così tanti bimbi in un ponte così lungo è motivo di orgoglio per noi e ringraziamo le famiglie per la disponibilità. W il minibasket”.