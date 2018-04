Orsi e la sua ex giunta assolti: “Gli albisolesi hanno conferma di essere stati governati da persone per bene”

Albisola Superiore. Finora non si era mai perso un’udienza del processo che lo vedeva imputato con l’accusa di tentato abuso d’ufficio, ma oggi, proprio nel giorno in cui collegio del tribunale di Savona lo ha assolto, non era presente in aula. Il sindaco Franco Orsi si trova infatti all’estero per un impegno professionale, ma, seppur a chilometri di distanza da Albisola, ha comunque commentato con soddisfazione l’esito del processo: “Gli albisolesi hanno oggi conferma che in questi anni sono stati governati da persone ber bene!”.

Il primo cittadino albisolese però non nasconde anche un certo dispiacere per questa vicenda: “Tutti gli anni che sono trascorsi con la pendenza di questo processo, le illazioni e l’uso che dell’inchiesta sono stati fatti lasciano comunque l’amaro in bocca”

“Comunque ci tenevo e ci tengo a terminare i miei 33 anni di presenza ininterrotta nelle istituzioni elettive senza macchie, né sospetti e per questo avevo rinunciato alla prescrizione” conclude Orsi.