Oggi pomeriggio al Circolo Chapeau di Savona teatro famiglie: \"Achille chi?\"

Domenica 8 Aprile ore 17:00, Teatro Famiglia al Circolo ARCI Chapeau di Via Famagosta

Spettacolo CLOWN per tutti, grandi e piccoli.Poesia, divertimento,musica ed espressività…insomma venite a scoprire chi è Achille?

Spettacolo per famiglie, bambini a partire da anni 2.

Prezzi biglietti : adulti € 7,00 – bambini € 5,00. Chapeau via Famagosta 2 Savona.

Info e prenotazioni al 393.3225053