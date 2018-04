Nuove norme per la custodia delle tartarughe “orecchie gialle”

Savona. A partire dal 14 febbraio anche le tartarughe palustri americane “orecchie gialle” sono entrate nell’elenco delle specie esotiche invasive, oltre alle altre 14 sottospecie di “trachemys scripta”.

Alla luce di questa novità dalla Protezione Animali Savonese ricordano che “questi animali non possono più essere: introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto n. 230 del 15/12/2017; allevati, anche in confinamento; trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; venduti o immessi sul mercato; utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; rilasciati nell’ambiente”.

“Rimane possibile, ai privati, continuare a detenere gli animali già posseduti prima del 14.02.2018 fino alla fine della vita naturale degli esemplari presentando semplicemente (via posta raccomandata o pec) la ‘denuncia di possesso’ al Ministero dell’Ambiente, compilando un modulo scaricabile sul sito dell’Ispra alla pagina http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive entro il 13 agosto 2018 (art. 26 e art. 27, DLgs 230/17)” aggiungono dall’associazione animalista.

“Chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti può rivolgersi alla sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735 chiedendo del reparto selvatici dove, tra qualche giorno, sarà anche disponibile il modulo cartaceo della domanda” concludono dall’Enpa di Savona.