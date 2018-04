Non solo aiuto ai senzatetto: un 25 aprile “sportivo” per i City Angels

“La nostra è un’associazione onlus a carattere laico, multietnico e antirazzista di volontari di strada d’emergenza”. Così si definiscono i City Angels, fondati nel 1994 da Mario Furlan (nome in codice “Stone”), giornalista e docente universitario originario di Savona. Sono presenti in Italia e Svizzera. La sezione savonese è la ventesima creata in Italia. Il volontario Diego Gambaretto (nickname “Elon”) ci accompagnerà settimanalmente nelle passeggiate dei City Angels, raccontandoci cronache, storie e scorci di vita degli “invisibili” con cui ogni settimana verranno a contatto.

Gli “angeli” verranno sempre indicati con il loro “nome in codice”.

Giornate intense per il gruppo dei City Angels savonesi, non solo impegnati nella distribuzione di generi alimentari e coperte ai senzatetto. Negli ultimi giorni, infatti, per fare un servizio di volontariato al territorio, si sono effettuati due servizi cortesia.

Ad Alassio per esempio abbiamo aiutato gli organizzatori della gara ciclistica “Gran Fondo di Alassio” contribuendo a distribuire i pacchi gara a tutti i ciclisti iscritti, che erano più di 4000. Gli angeli Penny, Peter, Nik e Red per tutta la giornata si sono dati molto da fare, mentre altri hanno fatto alcune ore.

Invece ieri, 25 aprile, abbiamo aiutato gli organizzatori della gara podistica di Villapiana, dando una mano con il traffico, naturalmente rispettando gli ordini ricevuti dai vigili.

Sempre ieri, novanta angeli provenienti da varie parti d’Italia, hanno partecipato all’evento del 25 aprile a Milano, scortando la brigata ebraica.

Fare volontariato di strada aiuta a vivere meglio, anche per chi lo fa: le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.

Elon – City Angels Savona

