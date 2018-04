Noli, commemorazione per ricordare Giuseppina Ghersi

Noli. Dopo le polemiche sulla targa che il Comune ha volute dedicarle, con una cerimonia avvenuta lo scorso 30 settembre, a Noli questa mattina è stata nuovamente ricordata la figura di Giuseppina Ghersi, la ragazzina di 13 anni uccisa dai partigiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La commemorazione è avvenuta alle 9 e 30, alla presenza del capogruppo FI in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, del consigliere comunale di Noli Nicola Pollero (l’esponente della maggioranza consiliare che aveva promosso l’iniziativa della targa) e del consigliere comunale di Savona Simona Saccone.

“Si è pregato per la bambina ricordando come questo giovane sangue debba essere il simbolo delle brutture di una guerra civile che ha portato morte, dolore e distruzione nel nostro Paese” ha evidenziato il consigliere Saccone.

“Nessuno e’ esente in guerra dall’essere colpevole, non esistono vincitori o vinti, ma corpi su cui piangere, cadaveri da commemorare da entrambe le parti. La nostra terra non deve più grondare sangue per differenze ideologiche: il nostro passato deve essere il faro per il futuro” conclude.