Nasce la “Alleanza contro la povertà ligure e genovese”

Liguria. Si chiama “Alleanza contro la povertà ligure e genovese” il nuovo consorzio costituito dalle organizzazioni ecclesiali, sindacali e del Terzo Settore di Genova e della Liguria che a livello nazionale fanno parte della “Alleanza contro la povertà”.

La “Alleanza contro la povertà in Italia” è nata alla fine del 2013, raggruppa a livello nazionale 35 organizzazioni tra realtà associative, rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, enti del Terzo Settore e sindacati: “Una simile Alleanza non era mai stata costruita in Italia: è la prima volta, infatti, che un numero così ampio di soggetti sociali dà vita ad un sodalizio per promuovere adeguate politiche contro la povertà nel nostro paese. L’approvazione del Reddito di Inclusione è stato uno dei primi risultati, a livello nazionale, del lavoro dell’Alleanza”.

“A livello regionale e cittadino ci si propone la piena collaborazione con gli enti pubblici preposti affinché la lotta alla povertà, in particolare attraverso lo strumento del Rei, possa avere piena efficacia mettendo a disposizione tutta l’esperienza maturata col lavoro sul campo”.

Fanno parte dell’Alleanza ligure: ACLI Genova, ACLI Liguria, Caritas Diocesana, CGIL, CISL, UIL, Gruppi Volontariato Vincenziano, Associazione Consiglio Centrale Genova Soc. S. Vincenzo De’ Paoli, Fondazione ComunitàServizi Caritas Savona, Fondazione Auxilium, Fondazione S. Marcellino, Fio.PSD, Forum Terzo Settore, CELIVO e Coord. Regionale CSV Liguri, Banco Alimentare della Liguria, ACLI Genova, Fondazione Magistrato di Misericordia, Massoero 2000 onlus, Azione Cattolica, Legacoopsolidali, Confcooperative, Movimento dei Focolari, Jesuit Social Network, Fond. L’Albero della vita, Adiconsum, Sicet, Comunità di S. Egidio.