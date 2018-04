Mountain bike: Cristiano Salerno in azzurro al campionato europeo Marathon

Villanova d’Albenga. C’è anche Cristiano Salerno tra i convocati dal commissario tecnico della nazionale italiana Mirko Celestino per il campionato europeo Marathon di mountain bike, che quest’anno si svolgerà in Italia a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, domenica 22 aprile.

L’atleta imperiese, ma savonese di adozione, abita a Ligo, dopo 10 anni passati nel mondo dei professionisti su strada (sempre in squadre di primissimo livello, con compagni di squadra del calibro di Nibali, Sagan, Basso, Viviani) corre dal 2016 nelle fila dello Scott Racing Team, squadra di vertice nella mountain bike Marathon diretta dall’ex pro Mario Noris.

Dopo un ottimo esordio nelle ruote grasse, Cristiano ha avuto a che fare nel 2017 con un brutto infortunio, una frattura alla clavicola, che gli ha compromesso buona parte della stagione, e quest’anno punta a ottenere ottimi risultati, proprio a partire dalla competizione che assegna il titolo Europeo.

Il percorso è misto, circa 100 chilometri con 3000 metri di dislivello, con una lunga salita nella parte centrale che ben si addice agli scalatori.

Un piazzamento nei dieci può essere sicuramente alla portata, ma si sa che nella mountain bike conterà molto anche avere una buona dose di fortuna.