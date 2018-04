Morto l’ex presidente del Savona Calcio Bettino Piro, fatale una dose di farmaci: probabile suicidio

Pietra Ligure. E’ deceduto questa notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Bettino Piro, 60 anni, ex presidente del Savona Calcio dai primi anni 2000 e al centro di alcune vicende giudiziarie che l’avevano visto coinvolto da imprenditore. Piro si è sentito male ieri sera all’interno della sua abitazione a Pietra Ligure: è stato soccorso dai sanitari e dal 118 e trasportato d’urgenza presso il nosocomio pietrese, dove è deceduto dopo alcune ore di ricovero, per lui non c’è stato nulla fare nonostante i tentativi dello staff medico del Santa Corona di salvargli la vita.

Stando a quanto appreso, all’origine del malore fatale una dose massiccia di farmaci: gli inquirenti, quindi, ad ora non escludono la pista del suicidio per spiegare la morte dell’ex presidente del Savona Calcio.

I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti del caso, con la salma di Bettino Piro che resta a disposizione della Procura di Savona, che ha aperto una indagine sulla morte dell’imprenditore. Secondo quanto riferito, nell’abitazione di Piro non sarebbero stati trovati biglietti d’addio o altri elementi, tuttavia i riscontri investigativi proseguono: al vaglio anche le testimonianze di familiari e amici dell’ex presidente della società sportiva savonese, così come le sue ultime ore di vita, prima di ieri sera e del malore in casa.

Il pm titolare dell’inchiesta, Cristiana Buttiglione, disporrà l’esame autoptico sul corpo di Piro per capire le cause esatte del decesso. L’autopsia sarà svolta dal medico legale Camilla Tettamanti. L’ipotesi del gesto volontario resta la più attendibile, anche se gli inquirenti vogliono capire i motivi che possono aver portato al tragico gesto e non si escludono tanto cause familiari quanto problemi sul fronte lavorativo.

Intanto la notizia dell’improvvisa morte dell’imprenditore e dell’ex presidente del Savona Calcio Bettino Piro si è rapidamente diffusa nel savonese: un lutto per il mondo del calcio, con tanti tifosi savonesi che ricordano con gioia i momenti della in C nella stagione 2002-2003.