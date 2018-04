Mioglia. Si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Liberazione con i ragazzi delle Scuole. Protagonisti dei festeggiamenti gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di Mioglia, Sassello, Stella ed Urbe. All’inizio della mattinata, gli studenti hanno letto la cronaca dell’uccisione del partigiano Mingo. In seguito la Prof.ssa Irma de Matteis di ANPI Savona ha tenuto una conferenza dedicata al racconto di un rastrellamento avvenuto ad opera dei fascisti durante il mese di Febbraio 1945 a Cengio.

Nel seguito ha avuto luogo la premiazione dei lavori di caviardage realizzati dagli alunni delle Scuole Secondarie sul tema dell’Olocausto, in particolare sul diario di Anna Frank. Il caviardage è una processo creativo che consiste nella realizzazione di una poesia a partire da una pagina scritta, annerendo le parole considerate “inutili” e decorando in vario modo la stessa pagina. Sono stati premiati gli alunni: Dayana Crocco (3ª A), Gabriele Frau (3ª B), Beatrice Marenco (3ª C), Edoardo Morando e Simone Giunta (3ª D). Sono state poi consegnate alcune menzioni speciali per la creatività agli alunni: Tommaso Zunino (2ª A), Giorgia Zunino (3ª B), Elena Bozzolino, Luca Garbarino,Tawny Scolamieri e Elena Zorel (3ª C), Anna Stievano, Luca Gaggero, Martina Bruno e Matilde Freccero (3ª D).

Dopo la premiazione, le celebrazioni si sono spostate nell’anfiteatro antistante le Scuole, dove gli alunni hanno eseguito dei brani della Resistenza. Ha poi avuto luogo la presentazione dei lavori sulla Costituzione realizzati degli alunni, i quali si sono dedicati ad approfondire il significato degli articoli fondamentali ed a rappresentare con un simbolo ciascuno di essi.

Le celebrazioni si sono spostate al viale delle Rimembranze, dove sono stati ricordati i caduti.

Il sindaco Simone Doglio ha rappresentato l’importanza di coinvolgere gli studenti in queste iniziative, ringraziando loro e gli insegnanti per il grosso lavoro che è stato compiuto in questa occasione allo scopo di promuovere i valori della Resistenza e della Costituzione. Ha poi passato la parola al Sindaco dei ragazzi del Comune di Sassello, il quale ha espresso la sua emozione per queste celebrazioni.

“Per questa importante giornata un grande ringraziamento va agli insegnanti ed agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sassello, i quali hanno dedicato molto lavoro alla sua realizzazione, ed al Prof. Pagani per essersi fatto promotore dell’iniziativa”.

“Un ringraziamento va rivolto anche alla prof.ssa Irma de Matteis dell’ANPI di Savona per la sua disponibilità ed il suo racconto appassionato”.

“Siamo stati molto felici di prendere parte a questa iniziativa realizzata delle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Sassello, cui appartiene il plesso di Mioglia, e riteniamo che valorizzare le celebrazioni della Festa della Liberazione nelle Scuole con un lavoro preparatorio di questo tipo sia fondamentale per trasmettere loro l’importanza dei valori espressi dalla nostra Costituzione, nata dalla Resistenza”.

“La riuscita di questa mattinata è stata davvero notevole, la conferenza della Prof.ssa De Matteis è stata toccante e coinvolgente, ma soprattutto siamo rimasti colpiti dai lavori realizzati dai ragazzi nell’ambito del concorso sul caviardage e sugli articoli costituzionali, frutto di un lungo lavoro la cui profondità emergeva in modo chiaro. È stato particolarmente emozionante poi assistere all’esibizione musicale dei ragazzi, con l’utilizzo degli strumenti donati dalla nostra comunità alla Scuola lo scorso anno. Auspichiamo fortemente che questa iniziativa si possa replicare anche il prossimo anno e desideriamo nuovamente ringraziare gli insegnanti per il grandissimo lavoro che svolgono giornalmente nella nostra scuola”.