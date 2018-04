Migranti, a Roccavignale esito positivo dall’incontro sull’avanzamento dello Sprar

Roccavignale. Incontro sull’iter di avanzamento dello Sprar (servizio per richiedenti asilo e rifugiati) con i Comuni di Roccavignale, Millesimo, Cengio, Murialdo e Cosseria, che dal primo ottobre hanno avviato il progetto di accoglienza per 51 persone, interamente finanziato dal ministero.

Ieri e oggi due funzionari del servizio centrale hanno effettuato un controllo per la parte contabile e quella organizzativa.

“Un’esperienza molto interessante, soprattutto l’atto conclusivo di oggi pomeriggio di sintesi e di confronto con loro, i sindaci e gli enti gestori (Cooperarci e fondazione L’Ancora) – spiegano dal Comune di Roccavignale – Grandi opportunità per i ragazzi ma anche per il territorio dove ci saranno in questi tre anni approcci professionali con ricadute positive per tutti”.

Con la primavera inizieranno nuovi tirocini dei ragazzi nelle aziende locali in modo da insegnare un mestiere e fornire loro una possibilità di integrazione e di vita.