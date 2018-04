Liguria. Un aumento della pressione sul Nord Italia favorisce ampie schiarite soleggiate disturbate da velature. Secondo gli esperti del Centro Limet, questo determinerà temperature in aumento su valori miti di stagione.

La circolazione depressionaria responsabile del maltempo sulla nostra regione nel corso della settimana, va spostandosi e poi isolandosi tra la Sardegna e il Nord Africa richiamando a sé correnti meridionali molti miti. Sulle regioni settentrionali già nel corso delle prime ore di questo sabato la ventilazione risulta dai quadranti nord-orientali con un deciso miglioramento delle condizioni meteo. Sulla Liguria i cieli si presentano sereni o al più poco nuvolosi sul settore centro-orientale costiero, qualche nube di tipo alto stratificato in più invece sul Ponente che risente marginalmente delle spire depressionarie del vortice nord-africano.

Questo fine settimana di metà aprile trascorrerà all’insegna del tempo asciutto e mite sulla Liguria almeno fino al pomeriggio di domenica con belle schiarite soleggiate soprattutto lungo le coste, temperature in aumento in particolare nei valori massimi lungo le riviere anche grazie all’effetto della compressione adiabatica (fhoen) da parte dei venti settentrionali in rinforzo nel corso della giornata odierna. Temperature (rete di monitoraggio in tempo reale) che durante il giorno potranno toccare e talvolta superare la soglia dei 20 gradi lungo la costa mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2800/3000 metri.

Un certo aumento dell’instabilità durante la giornata di domenica si manifesterà a partire dai rilievi con qualche debole piovasco nelle zone interne e scarse probabilità di sconfinamento sulle sottostanti zone costiere. Le temperature si manterranno miti nel solco dei valori medi stagionali mentre la ventilazione settentrionale continuerà a soffiare a tratti forte e rafficati sul settore centrale e di ponente della regione. Le condizioni del mare risentiranno dei venti settentrionali presentandosi molto mosso al largo e stirato sotto costa.