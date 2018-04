Liguria. L’alta pressione in lento cedimento sul nord Italia porterà sulla Liguria una nuvolosità sparsa che solo occasionalmente darà origine a rovesci, specie tra domenica e lunedì.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi si prevede al mattino nuvolosità bassa lungo i versanti padani centro-occidentali, con sconfinamenti “a cappello” sui crinali di spartiacque, in attenuazione già prima di mezzogiorno; bel tempo altrove a parte qualche annuvolamento locale tra il Tigullio orientale e lo spezzino.

Nel pomeriggio formazione di isolati rovesci o temporali sulle testate di Val Trebbia e Aveto, ma in successivo sconfinamento verso il piacentino e l’Oltrepò Pavese. Qualche rovescio o temporale non escluso anche tra Alpi Liguri e Valle Bormida occidentale. In serata generale attenuazione dei fenomeni con gli eventuali rovesci o temporali che si sposteranno sulle pianure del Piemonte.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e successiva rotazione a sud lungo le coste nel pomeriggio. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo, ma in calo nel pomeriggio.

Temperature in lieve aumento sotto costa, stazionarie nelle zone interne. Sulla costa minime tra 16 e 18 gradi e massime tra 20 e 24 gradi; all’interno minime tra 7 e 11 gradi e massime tra 18 e 22 gradi.