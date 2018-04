Liguria. Si riapre la porta atlantica con diversi fronti perturbati che interesseranno la Liguria.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi si prevede al mattino cielo velato con il sole che si vedrà come dietro un vetro smerigliato; dal pomeriggio ulteriore aumento della copertura nuvolosa con qualche debole pioggia in serata.

Burrasca da nord sui versanti esposti, in mare aperto e allo sbocco delle vallate. Molto mosso il basso Mar Ligure.

Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 15 e 19 gradi; all’interno minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 15 e 17 gradi.