Liguria. Questo scorcio di Aprile entrerà di diritto negli annali meteo al pari dell’episodio di gelo portato dai venti di Buran di Febbraio. Sempre le temperature a far notizia con anomalie positive fino a 10-11 gradi con massime che lungo le coste liguri, complici i venti di caduta dall’Appennino, hanno toccato e talvolta superato i 30°C, valori tipici di Luglio. Ed anche la giornata odierna vedrà ancora valori massimi simili prima di un decremento su valori più consoni al periodo, seppur sempre sopra le medie, nella giornata di domenica.

Il vasto campo di alta pressione con i suoi massimi centrati sull’Europa centrale, alimentato da aria sub-tropicale, è all’origine di questa parentesi estiva decisamente fuori stagione spiegano da Limet. Se a questo aggiungiamo l’inibizione totale delle brezze marine a causa della disposizione dei venti settentrionali che assumono caratteristiche favoniche, ecco spiegate le temperature da piena estate. Anche i valori minimi della notte lungo la costa sono stati degni di una notte di mezza estate mentre nelle zone interne e nei fondovalle le minime con calma di vento sono state fresche come registrato dalla rete di monitoraggio in tempo reale

Il weekend sulla Liguria trascorrerà soleggiato con poche nubi sparse relegate alle cime dei monti nelle ore pomeridiane. Tanto sole e temperature ancora elevate come detto in precedenza nel corso del sabato con primi cenni di cambiamento ad opera di ritrovate brezze di mare che tenteranno di sostituirsi alla tramontana infuocata di questi ultimi giorni. Sostituzione che andrà in porto nella giornata di domenica con brezze diurne che andranno a mitigare decisamente la calura con deciso calo termico lungo la costa, temperature in aumento invece nelle zone interne e montagna.