Liguria. Il tempo si fa di nuovo buono, in queste ore, perché si riposiziona lungo il Mediterraneo un vasto campo di alta pressione, nel contempo il flusso atlantico recupera terreno sull’Europa centro-occidentale. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 24 aprile, avremo nubi basse dal mare che tenderanno a lambire la costa unitamente al transito da ponente a levante di nubi, questa volta, di tipo medio-alto; durante il pomeriggio aumenteranno i momenti soleggiati, specie sul centro-levante costiero. Nelle zone interne nubi sparse, in particolare a ridosso delle Alpi Liguri e sul versante padano dell’Appennino orientale, dove non escludiamo deboli episodi di instabilità. Venti moderati, in calo. Mare mosso o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo in quota. Saranno comprese sulla costa tra 13 e 20 gradi, nell’interno tra 6 e 26.

Domani, mercoledì 25 aprile, scampagnate e altre iniziative all’aperto pressoché salve. Avremo ancora probabili nubi basse costiere al mattino, in parziale dissolvimento nel corso della giornata; cumuli pomeridiani sull’Appennino che non dovrebbero dar luogo a significativi episodi di instabilità. Venti da sud-est sul Ligure, costa centrale e orientale moderati in giornata, da nord-est a ovest di Capo Mele. Mare generalmente poco mosso; tendente a mosso il Ligure orientale al largo. Temperature in aumento nell’interno, stazionarie altrove.

Giovedì 26 aprile nubi sparse più compatte sul settore centrale, non si escludono isolate e deboli precipitazioni sul savonese orientale interno. Ventilazione da sud e temperature in calo. Nei giorni successivi la tendenza è a un progressivo peggioramento specialmente attorno al festivo del 1 maggio.