Meteo incerto il Primo Maggio, i vacanzieri anticipano il rientro: fino a 28 km di coda in autostrada

Provincia. Un Primo Maggio dal meteo a dir poco incerto ed instabile ha spinto i molti vacanzieri “mordi e fuggi” che in questi giorni hanno raggiunto la nostra provincia per qualche giorno di riposo ad anticipare il rientro nelle grandi città del nord.

Questa scelta, inevitabilmente, ha finito per paralizzare il traffico sull’autostrada.

Sull’A10 si sono registrati oltre 28 chilometri di coda (a tratti) tra il casello di Andora e la barriera di Savona e relativo svincolo per la Torino-Savona. Il traffico, per quanto rallentato, pare scorrere in maniera relativamente agevole.

Più “accettabile” invece la situazione sull’A6, dove al momento non si registrano particolari criticità.