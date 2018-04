Liguria. Per gli amanti del bel tempo e del sole non ci sono novità confortanti. Secondo le previsioni del Centro Limet, la depressione atlantica ancorata tra Mediterraneo ed Europa Occidentale continuerà ad influenzare il tempo sulla nostra regione almeno fino a metà della settimana. Dalla giornata odierna torneremo alle prese con un tipo di tempo dai connotati instabili e perturbati.

E’ un risveglio nuvoloso e cupo. La pioggia nelle prossime ore bagnerà savonese ed imperiese ma sarà in rapido trasferimento verso i settori centro-orientali costieri. Tra genovesato e Golfo Paradiso saranno infatti maggiori le possibilità di rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature minime sono comprese tra +8°C / +13°C sulle coste, tra +4°C / +10°C nell’entroterra e fondovalle padani.

Durante il pomeriggio assisteremo ad un graduale trasferimento della fenomenologia verso le zone interne. L’instabilità prelidigerà l’entroterra del Tigullio (tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto) e le Alpi Marittime con quota neve intorno ai 1400m. Cieli nuvolosi nello spezzino dove non escludiamo residui rovesci soprattutto tra Val di Vara e Magra.

Altrove tempo variabile con occhiate di sole e schiarite possibili tra savonese e genovesato. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori. La ventilazione si manterrà tra il moderato ed il forte da Sud-Ovest almeno fino alla tarda mattinata quando comincerà ad indebolirsi.

Rinforzi residui saranno possibili solamente in mare aperto e su Capo Mele. Condizioni meteo-marine proibitive per l’onda lunga da Sud-Ovest (Libeccio) con mare tra molto mosso ed agitato. Possibili manifestazioni temporalesche anche in mare aperto con visibilità ridotta.