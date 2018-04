Mercoledì a Savona: la 46° coppa 25 Aprile - 9° Trofeo \"Pippo Rebagliati\" organizzata dalla SMS XXIV Aprile

Mercoledì prossimo, 25 aprile 2018, la Società di Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile, aderente ARCI Savona, in collaborazione con la sezione ANPI di Villapiana ed il patrocinio del Comune di Savona e della Provincia, organizza la 46° Coppa 25 aprile – 9° Trofeo Compagnia Unica “Pippo Rebagliati”.

Si tratta di una corsa su strada libera a tutti per le vie di Villapiana, Lavagnola e Savona Centro per un totale di 10,8 km. Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede sociale della SMS XXIV Aprile in Via Verdi, 14r a Savona (tel. 019/8386224) oppure al sig. Simone Anselmo al 349/7772936.

Le iscrizioni si riceveranno presso la sede sociale della SMS entro le ore 9:45 di mercoledì 25 aprile. La partenza avverrà alle ore 10:00 davanti alla stessa sede sociale.

Quota d’iscrizione euro 5,00 (cinque). Alla gara possono partecipare gli atleti FIDAL Assoluti ed Amatori in regola con il tesseramento per l’anno 2018 e tutti gli atleti liberi che siano in possesso del certificato medico secondo le vigenti normative previste per le attività sportive non agonistiche.

Ristoro offerto dalla Società sia lungo il percorso (al termine di Via Mignone) e presso la sede sociale al termine della gara. Premiazione presso la SMS XXIV Aprile ultimata la definizione delle classifiche.

Categorie di gara previste: fino a 17 anni, dai 18 ai 29, dai 30 ai 39, dai 40 ai 49, dai 50 ai 59, dai 60 ai 69 e over 70.

Premi: primo premio assoluto maschile e femminile e premi ai primi tre classificati per ogni categoria. Ulteriori premi verranno distribuiti fino ad esaurimento degli stessi. Alla società prima classificata (in base al punteggio acquisito dai propri atleti) verrà assegnato il 9° Trofeo “Pippo Rebagliati”.