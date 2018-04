Lutto a Toirano e Boissano per la scomparsa di don Giacomo Savio

Toirano. Le comunità di Toirano e Boissano piangono la scomparsa di don Giacomo Savio, ex parroco di Vendone e Boissano. Il sacerdote si è spento ieri, all’età di 93 anni.

Don Giacomo Savio era nato il 4 settembre 1924 a Toirano. Dopo gli studi filosofici e teologici presso il seminario diocesano, venne ordinato sacerdote a Toirano il 29 giugno 1948. Divenne quindi parroco di Vendone ed economo spirituale di Curenna. Dal 1 gennaio 1960 rimase ininterrottamente parroco di Boissano sino al 30 settembre 2012, quando diede le dimissioni e si ritirò presso l’abitazione della sorella a Toirano.

Don Savio fu anche economo spirituale della parrocchia di Verzi (per 13 anni) quindi della parrocchia di Sant’Antonio a Borghetto Santo Spirito (per un anno circa) ed amministratore parrocchiale di Balestrino (per un altro anno e mezzo).

Il 2 gennaio 2013 è stato insignito della onorificenza di Canonico Onorario della Cattedrale di San Michele.

Il funerale, celebrato dal vescovo di Albenga Guglielmo Borghetti, si terrà domani, giovedì 12 aprile, alle 15 nella chiesa di San Martino a Toirano.