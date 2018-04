Lunardon capogruppo del Partito Democratico in Regione

Regione. Il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria ha scelto come capogruppo Giovanni Lunardon e come vicecapogruppo Juri Michelucci. “Una decisione che valorizza il principio unitario, che tiene conto della rappresentanza territoriale e che rafforza la funzione di opposizione costruttiva e determinata che il Pd continuerà a portare avanti in Consiglio regionale” spiegano dal gruppo del Partito Democratico in Regione.

“Questa scelta, fatta nel nome della compattezza, è stata possibile grazie al contributo dei consiglieri che nei giorni scorsi avevano dato la propria disponibilità a candidarsi. La decisione è stata presa in collaborazione con il segretario ragionale del Pd ligure Vito Vattuone” proseguono dal Pd.

“Il Gruppo del Pd sarà gestito collegialmente, valorizzando le singole competenze e le sensibilità di ciascun consigliere” concludono dal gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.