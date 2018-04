Savona. Con i Campionati regionali universitari è iniziata nel migliore dei modi la stagione di atletica alla Fontanassa. La copertina spetta di diritto alle sprinter cussine Luminosa Bogliolo e Aurora Greppi.

L’alassina, campionessa italiana under 23 dei 100 hs nel 2017, allenata dall’olimpionico Ezio Madonia, si è aggiudicata i 100 m con il nuovo personale, fissato a 12”03, una prestazione che preannuncia grandi risultati nella sua gara con ostacoli.

Foto 2 di 2



Exploit per l’altra cussina Aurora Greppi, che si allena proprio alla Fontanassa sotto la guida tecnica di Marco Mura. La giovanissima sprinter, classe 2002, al primo anno della categoria allieve, si piazza al sesto posto con il PB di 12”52 e realizza l’ottava prestazione italiana 2018 tra le Under 18.

Grandi emozioni dai 150 m femminili, dove i riflettori erano puntati sull’olimpionica Ayomide Folorunso, campionessa mondiale universitaria e campionessa europea under 23 nei 400 hs e sulla sua compagna di allenamento Desola Oki, campionessa europea juniores dei 100hs. La gara è stata vinta dalla Folorunso (FFOO) con 17”78, sfiorando di 5 centesimi il record italiano under 23. Secondo posto per Alessia Niotta (Atl. Brescia) con 17”95, terza Desola Oki (FFOO) 18”35.

Altra gara di ottimo spessore tecnico sono stati i 100 m, validi per l’assegnazione del 4° trofeo Roberto Benvenuti, compianto segretario generale del Cus Genova. Sul gradino più alto del podio è salito Federico Manini (Cento Torri Pavia) con 10”88. Per i colori savonesi Luca Biancardi (Atl. Arcobaleno) con 11”12 si è piazzato al nono posto.

Nei 400 m vittoria e PB per Abdessalam Machmach (Atl. Club Bolzano) con 48”52; la gara di salto in lungo se la è aggiudicata il sardo Elias Sagheddu (Delogu Nuoro), con un balzo di 7.08 metri.

Il prossimo appuntamento alla Fontanassa è fissato per il 23 maggio dove si svolgerà, il 7° Meeting Internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia, manifestazione organizzata dal Cus Savona con la collaborazione dell’Assessorato allo sport del Comune di Savona.