A Loano un incontro per parlare di “immagine corporea”

Loano. Si intitola “L’immagine corporea: chi sono e come mi vedono cultura e mass media media” la serata organizzata da Lions Club Loano Doria che si terrà venerdì 13 aprile al Loano2 Village. Relazionerà Stefania Lanaro, psicologa e psicomotricista.

“La relazione con il nostro corpo è un argomento complesso, articolato, in continua evoluzione, una relazione sempre più condizionata dai modelli non sempre realistici che ci vengono proposti. Condizionamenti con i quali tutti noi ci confrontiamo, anche inconsapevolmente, con ricadute più o meno significative sul nostro comportamento. Sicuramente un’occasione da cui trarremo spunti di riflessione e risposte”.

La serata prenderà il via alle 20.15 con il consueto apericena. Il costo della serata per i non soci è di 35 euro. L’adesione va comunicata in anticipo.