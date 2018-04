Loano, scontro tra scooter sull’Aurelia: due feriti all’ospedale

Loano. Sono stati trasportati al Santa Corona di Pietra Ligure i conducenti dei due scooter protagonisti dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Loano.

Il sinistro si è verificato intorno alle 14 lungo la via Aurelia all’incrocio con viale della Rimembranza, quando i due mezzi (forse a causa di una precedenza non concessa) sono entrati in contatto tra loro.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Loano e quelli di Pietra Soccorso. I due feriti per fortuna non hanno riportati particolari traumi e perciò sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio pietrese.