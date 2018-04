Loano. Ha ottenuto un grande successo di pubblico la prima edizione di “Fumetto? LoaMo!”, il grande evento dedicato al mondo della “letteratura per immagini” tenutosi sabato 28 e domenica 29 aprile a Loano.

La manifestazione è stata organizzata dal Mondadori Bookstore di Loano in collaborazione con il Comune di Loano, Dimensione Eventi, Izumi Manga Cafè, Mamita, Ascom Loano e “La Bottega del buon caffè”, Justnerd, il Carrefour di Finale Ligure e Igers Savona.

Loano, grande successo per la prima edizione di "Fumetto? LoAmo!"









Per due giorni nella città dei Doria si sono ritrovati autori e disegnatori, cosplayer ed esperti del “mondo delle nuvolette” che hanno analizzato i vari aspetti del fumetto occidentale ed orientale. Il tema della prima edizione sono stati gli “Altri Mondi” e ha spaziato dalle sfumature del fumetto d’autore italiano, con importanti rappresentanti della famiglia Bonelli, al colorato mondo Disney, passando per l’esotico universo manga. Il tutto arricchito dal tocco di giovani autori locali.

Il festival ha visto il coinvolgimento di tutta la città: dai commercianti, che hanno allestito vetrine “a tema fumetto” ed hanno organizzato iniziative uniche e particolari, al folto pubblico, che ha seguito con grande interesse ed attenzione gli incontro con gli autori, le sfilate di cosplay, le dimostrazioni di gioco, le conferenze e serate a tema che hanno caratterizzato il programma della prima edizione di “Fumetto? LoAmo!”.

“L’esordio di una nuova manifestazione è sempre un’incognita, – ha spiegato il sindaco di Loano Luigi Pignocca. – Occorre tempo per ottenere il favore del pubblico ed occorre tempo per risolvere tutti i piccoli problemi che si riscontrano in corso d’opera e a dispetto di un’organizzazione attenta e precisa. Invece in questa prima edizione di ‘Fumetto? LoAmo!’ ogni cosa ha funzionato molto bene, come testimoniato anche dai tantissimi bambini ed appassionati di tutte le età che hanno voluto partecipare alla nostra due giorni dedicata ai fumetti. A nome dell’amministrazione comunale, dunque, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali si sono impegnati per la buona riuscita di questo evento. Appuntamento all’anno prossimo, con un’edizione ancora più ricca e divertente”.

“Sabato e domenica, – ha aggiunto l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria, – la nostra città si è colorata delle tantissime tonalità che solo il mondo dei fumetti possiede. Ciò che ci ha riempito di soddisfazione e di gioia è stato soprattutto vedere i sorrisi dei bimbi e dei tanti ragazzi che, insieme alle loro famiglie, hanno voluto incontrare e vedere all’opera gli autori delle loro storie e serie preferite. Per non parlare della divertentissima sfilata di cosplayer che si è tenuta domenica per le strade della nostra città. Vista questa premessa, siamo ancora più convinti che ‘Fumetto? LoAmo!’ abbia tutte le carte in regola per diventare uno degli appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di fumetti della Liguria e d’Italia”.