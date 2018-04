Loano, fermato per un controllo dai carabinieri e trovato con 10 dosi di cocaina: arrestato

Loano. Ennesimo pusher arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Albenga. In manette è finito un marocchino di 23 anni, Yassine Elmatrague, che durante un normale controllo è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish, ma soprattutto di dieci dosi di cocaina (per un peso complessivo di 4,7 grammi).

Il nordafricano è stato fermato dai militari (impegnati in uno dei tanti servizi di controllo sul territorio che sono stati intensificati di recente) mentre camminava a Loano ed il suo atteggiamento sospetto li ha convinti a perquisirlo e così è saltata fuori la droga. A quel punto per Elmatrague sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale ed il suo arresto è stato convalidato. Il marocchino ha poi patteggiato otto mesi di reclusione e 1400 euro di multa con la sospensione condizionale della pena.