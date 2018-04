“Lo sport per contrastare il bullismo”: se ne parla in sala rossa a Savona

Savona. E’ in programma a Savona, nella Sala Rossa del Comune, per giovedì 3 maggio, alle 15, il Convegno sul tema: “Lo Sport come contrasto al fenomeno del Bullismo”.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con Coni Point Savona, Cip, Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione “Rinaldo Roggero” Savona, Panathlon Club “Carlo Zanelli” Savona, Associazione Nazionale Azzurri d’Italia e Consulta Comunale dello Sport di Savona, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno in forte crescita in tutto il territorio nazionale.

I lavori saranno aperti dal sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio e dell’assessore allo sport, Maurizio Scaramuzza. Seguiranno gli interventi di Maura Montalbetti (Asl 2), Carlo Colla (vice presidente Libertas Liguria), Daniele Ruocco (avvocato), Felicino Vaniglia (sociologo), Roberta Francescon (psicologa dello sport) e Renato Giusto (medico sportivo-presidente del Consiglio comunale di Savona).

Le conclusioni saranno a cura di Roberto Pizzorno delegato provinciale del Coni di Savona, mentre a moderare l’incontro sarà la giornalista Laura Sicco.