Cairo Montenotte. Il count down è iniziato e domenica 22 aprile (ore 17.30) al ‘Ponzo’ di Bragno andrà in scena lo spareggio, per salire in Prima Categoria, tra Millesimo e Plodio, con il team vincente che salirà direttamente, mentre quello sconfitto sarà costretto a giocarsi le sue carte alla roulette russa dei play off.

Chi scrive ha avuto il piacere, in passato, di allenare entrambe le squadre e crede di poter serenamente affermare che tutte e due meritano la soddisfazione del salto di categoria… ed al di là del risultato di domenica prossima, è proprio questo l’augurio, che ci sentiamo di rivolgere a Fabio Abate e Simone Peirone, che ci hanno confidato le loro aspettative, in vista della ‘madre di tutte le partite’.

“Per prima cosa, ritengo sia giusto fare complimenti ai giocatori delle due squadre, per il campionato disputato”, attacca il d.s. plodiese Abate, che continua: “Alle loro spalle, hanno fatto il vuoto e questo sta a significare di quali forze e qualità siano dotate le due rose. Una gara come quella di domenica, sia per l’alta posta in palio, sia per la folta cornice di pubblico, che si assieperà sugli spalti di Bragno, sarà da gustare minuto per minuto”.

“Il Millesimo è un’ottima squadra, che esprime un buon gioco. Sappiamo tutto dei giallorossi, dai loro punti di forza, ai pochi difetti e sinceramente ritengo che il Cioi (Plodio in dialetto valbormidese) abbia le caratteristiche e le qualità, per poter fare bene ed aggiudicarsi la sfida. Ci siamo allenati bene, in settimana, tanto che l’ambiente è carico al punto giusto e pronto a vendere cara la pelle. Vincerà chi si avvicinerà alla gara senza eccessive tensioni e nervosismi di sorta… Spero, comunque, che sia un bella domenica di sport e che vinca il migliore, augurandomi sia il Plodio”.

“Vogliamo assolutamente vincere lo spareggio e ci proveremo fino all’ultimo secondo di gioco” – dice il centrocampista del Millesimo, Simone Peirone – “Vogliamo confermare la bontà del nostro campionato, che ci ha visti imbattuti e vittoriosi nello scontro diretto; siamo stati la miglior difesa e il migliore attacco del torneo e vincere questo spareggio, significherebbe mettere la ciliegina sulla torta di una annata straordinaria.”

“Non snatureremo il nostro gioco, nemmeno in occasione di questo match” – prosegue il giocatore del Mrésciu (nel dialetto locale) – “Continueremo a cercare di arrivare al risultato, attraverso il gioco e senza adattarci a quello altrui, poi, in una partita ‘secca’, può succedere di tutto e sappiamo che non sarà facile mettere sotto il Plodio, una grande squadra molto fisica, con elementi di categoria superiore. Loro sono molto forti sulla mediana, ma anche noi sappiamo cosa dobbiamo fare, per metterli in difficoltà”.

“Per me, da buon ex, sarà una partita particolare, il Plodio è stata la società che mi ha dato fiducia, in un momento non positivo, per cui non finirò mai di ringraziare la dirigenza, lo staff tecnico e tutti gli ex compagni, con cui ho giocato, però adesso sono del Millesimo, dove, tra l’altro sono nato calcisticamente, con la maglia che sento più mia. Insomma, assieme al meraviglioso gruppo di cui faccio parte, cercheremo di festeggiare la promozione diretta”.