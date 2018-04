L’innamorato della Sibilla, prigioniero del Priamar

“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente, e con le illustrazioni create “ad hoc” da Giusy Ghioldi.

Di questa pietra maledetta.

Di questo mare senza acqua.

Di queste mura senza patria.

Di sale, di sangue, di guerra e di amore

Di sortilegio, di squame dorate, di ciocche dorate, come alghe nel mare di ebano e ossidiana.

Di Savona, casa del mio dolore, galera della mia speranza, patria del mio eterno amore.

Di Sibilla, e la sua coda cerulea che ogni tanto si fa gambe .

Di Sibilla, e i suoi baci pesanti e salati, come le pietre di questa fortezza.

Della notte senza stelle e senza luce che me la porta via col suo maleficio, e la risucchia nell’ abisso salmastro della sua prigione eterna.

I secoli sono la mia punizione. Queste alte mura di pietra salata la mia casa.

La finestra che dà sul mare la mia speranza.

Potessi un giorno buttare laggiù il mio cuore, strapparlo dal petto, e tuffarlo tra le onde agitate verso Sibilla!

Potessi un giorno raggiungerla tra le stenelle che le fanno festa, e i coralli che la tengono prigioniera!

Potessi finalmente dimenticare il mio peregrinare di secoli tra queste mura, queste tombe, queste celle!

Potessi finalmente morire tra le braccia di Sibilla, invaso dai flutti, baciato dal sale, soffocato di amore.

Ma questa pietra maledetta,

questo mare senza acqua,

queste mura senza patria,

sono ormai ciò che posso chiamare finalmente, eternamente

casa.

