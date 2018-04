Albisola Superiore. Dopo un mese di lungo digiuno torna alla vittoria l’Iglina Albisola che, tra le mura amiche del PalaBesio, suda non poco per avere la meglio sulla formazione di Rivarolo Canavese.

Un 3 a 1 che porta 3 punti nelle casse della formazione ligure e che permette di mantenere aperta una flebile speranza di approdare ai playoff che passa, per forza di cose, dai risultati di Romagnano che, a partire da sabato, avrà in mano tre match ball per chiudere la corsa.

Tralasciando la situazione della graduatoria, torniamo alla partita e alla vittoria che da quattro turni non si riusciva a festeggiare in casa Albisola. Coach Matteo Zanoni parte con le sorelle Montedoro in diagonale, Travaglio e Caviglia in banda, Veneriano e Damonte al centro con Conterno libero. Durante la gara spazio per Giada Botta che, come spesso è accaduto in questo finale di stagione, si è fatta trovare ancora una volta pronta e a dare quella scossa in più che serviva in quel momento.

Albisola che parte forte con un 25-10, cui segue un 25 a 19 con cui su porta in avanti 2 a 0 in quella che sembra una serata in cui tutto riesce abbastanza bene. Nel terzo parziale, complice forse un po’ di rilassamento delle locali, che commettono qualche errore di troppo, e un po’ più di accortezza delle avversarie, si gioca punto a punto e a scamparla sono le piemontesi che si impongono 23 a 25.

Il quarto parziale riparte com’era finito il terzo, con le due formazioni che procedono appaiate. Lo spettro dell’ennesimo tie-break scende sulla Massa ma, nel rush finale, Albisola riesce a prendere qualche punto di vantaggio che le permetterà di chiudere 25 a 21 ritornando a vincere e facendo bottino pieno.

Con tre turni ancora da giocare la prossima gara sarà sicuramente la più complicata di questo finale di campionato. Sabato 21 aprile alle ore 20,30 le liguri saranno impegnate a Torino contro il Lingotto, una squadra capace di venire a vincere ad Albisola all’andata e che, trovandosi in quinta posizione a soli 5 punti dalle gialloblù, potrebbe anche impensierire il quarto posto occupato dall’Iglina. Sarà una gara difficile e complicata, anche per questo motivo in settimana è stato giocato un test match contro la Normac AVB Genova.