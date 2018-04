Liberazione, il 24 aprile tradizionale fiaccolata al Santuario

Savona. L’associazione U.S.Letimbro organizza, per la sera del 24 aprile, la tradizionale fiaccolata nella frazione del Santuario per celebrare il 73° anniversario della Liberazione.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 20 davanti alla scuola primaria del Santuario. Il percorso attraverso la strada provinciale prevede l’arrivo in località San Bernardo, davanti al Cippo dei Caduti, dove alle 20.30 avverrà la commemorazione ufficiale con la benedizione e a seguire la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Bernardo in Valle.

“Partecipiamo numerosi a questa manifestazione, soprattutto giovani – è l’invito di Ezio Alpino, presidente dell’associazione – perché questa giornata diventi occasione autentica e incisiva per mantenere la memoria di un’epoca di lotte, sacrifici e speranze, ricordando il valore degli ideali, che soli consentono di mantenere quel legame tra passato, presente e futuro. Un legame alla base di ogni società civile e democratica per costruire un futuro di unità che assomigli di più a quello sognato dai nostri partigiani”.