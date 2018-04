“L’ex albergo Roma di Spotorno è in stato di abbandono”: interpellanza della minoranza al sindaco

Spotorno. Il gruppo consiliare di minoranza “Spotorno Che Vorrei” ha inviato oggi al Sindaco di Spotorno, che risulta detenere anche la delega al patrimonio, un’interpellanza sullo stato di abbandono e sulla situazione dell’ex Albergo Roma, confiscato a seguito di misure di prevenzione, ma il cui piano terra risulta di proprietà comunale.

“L’immobile fu a suo tempo messo sotto sequestro e successivamente nel 2014 fu confiscato il tutto per misure di Prevenzione. Resta però di fatto un grande malinteso tra la proprietà immobiliare divisa in quote ed il piano terra che una volta era pubblico portico il cui suolo pubblico fu concesso poi ai conduttori dell’attività ricettiva. Suolo pubblico che dovrebbe ritornare di proprietà e di beneficio alla comunità spotornese” spiega il capogruppo Francesco Bonasera.

“Lo storico albergo Roma, in una posizione unica, è relegato da anni a stupire i nostri turisti, per lo stato di abbandono in cui versa. Uno stato di degrado, che oltre ad una valenza paesaggistica, è anche una bomba igienica, visto che all’interno vi nidificano gabbiani e colombi, oltre ad essere certamente una incubatrice per roditori. Le varie ordinanze per la derattizzazione firmate negli anni, di certo non sono state rispettate” aggiunge il consigliere Massimo Spiga.

“Nel periodo in cui sono stato presidente della Proloco, ho promosso l’installazione dei pannelli, che oggi sono presenti a coprire le vetrate dal locale terreno dell’immobile, con alcune foto di interesse comune, ma da allora non è stato più fatto nulla. Oggi versa in condizioni critiche, visti i segni di presenza di acqua sui solai, e non mi stupirei, se qualche pezzo di intonaco cadesse sulla pubblica via. Uno stato di degrado, che potrebbe essere mitigato da strutture coprenti le tre facciate, con immagini del nostro territorio, in attesa che qualche cosa si muova. Per il futuro, se il piano terra e l’immobile tutto venisse concesso alla disponibilità del Comune di Spotorno, potrebbe ospitare associazioni senza scopo di lucro” conclude Spiga.