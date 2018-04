Legino (Savona): il 25 Aprile visto dagli occhi degli studenti

Savona. La sezione ANPI “Mario Rossello” di Legino (Savona), in collaborazione con l’Istituto Secondario di primo grado “Rita Levi Montalcini” di Legino, la SMS Fratellanza Leginese ed il Circolo ARCI Milleluci ed il sostegno del Comitato Provinciale ARCI Savona, ha proposto agli alunni delle classi terze un concorso a tema “Il 25 aprile” che prevedeva la realizzazione di disegni ora esposti nella sala “Luciano Cirillo” della sede sociale della Società di Mutuo Soccorso in Via Chiabrera 4 a Legino – Savona.

“Dialogo intergenerazionale, legame tra passato e presente, memoria e futuro, attualizzazione dei valori fondanti della nostra Costituzione sono stati gli elementi fondamentali di tutta l’iniziativa” afferma Giovanni Franco Ferro, presidente della sezione ANPI leginese. “Un particolare ringraziamento va a tutti gli alunni che hanno aderito con molto impegno al concorso ed agli insegnanti che hanno accettato la nostra proposta” conclude Ferro.

Nei primi giorni di maggio un’apposita giuria valuterà gli elaborati per decretare i vincitori del concorso. La mostra con i disegni è visitabile dal martedì alla domenica negli orari di apertura dell’ultracentenario sodalizio leginese.