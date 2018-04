Savona. Ancora una giornata da bollino nero per il traffico in Riviera. A causa dei lavori nella galleria Fornaci, dove ieri un bus ha preso fuoco (leggi qui), si stanno registrando pesanti disagi alla circolazione e code sulla A10 in direzione Ventimiglia. Al momento si segnalano 13 chilometri di coda tra Varazze e Spotorno. [AGGIORNAMENTO: alle 14.30 i km sono diventati 16]

Questo il messaggio diffuso dalla società Autostrade per l’Italia: “Informiamo che nei tratti di propria competenza della A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia per tutto il fine settimana sono previsti forti disagi alla circolazione a causa di un cantiere di ripristino da incidente attivato dalla Società Autostrada dei Fiori all’altezza del km 50. In corrispondenza del cantiere il traffico in direzione di Ventimiglia transita su una corsia”.

“Autostrada dei Fiori comunica che i lavori dureranno alcuni giorni. Agli utenti che nei prossimi giorni intendono raggiungere la riviera ligure di Ponente si consiglia di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario o comunque di programmare le partenze tenendo in considerazione che i tempi di percorrenza della tratta fino a Spotorno saranno prevedibilmente molto superiori alla media” conclude la nota di Autostrade.

Un bel disagio tenendo conto che, anche attirati dalle belle giornate, in Riviera sono in arrivo molti turisti anche in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio.