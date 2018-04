L’Atletica Varazze vince il Trofeo Carlo Antonino Nicali

Varazze. Appena rientrata dai campionati nazionali di corsa campestre CSI svoltisi a Mel, in provincia di Belluno, con buoni risultati, la squadra varazzina è subito tornata in pista sul campo di atletica Marco Pala di Cogoleto con un nutrito numero di atleti, partendo dai piccoli della categoria Esordienti C, passando poi per Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi/e, fino ad arrivare ai Cadetti/e.

I giovani atleti hanno ottenuto ottimi risultati. Nella categoria Esordienti il gradino più alto del podio è stato conquistato da Beatrice Musso nei 50 metri piani e nel lancio del vortex; secondo posto nel salto in lungo sia per Irene Oggiano che per Vladimiro Luciano.

Nella categoria Ragazzi terzo posto nel salto in alto per Andrea Pavia e primo posto nel getto del peso, seguito sul secondo gradino del podio per un solo centimetro dal compagno di squadra Daniele Piccardi. Secondi, rispettivamente nel salto in alto e nei 60 metri piani, Francesco Gualano e Fabio Frosio.

Infine i Cadetti: Elisa Piccardi prima nei 200 metri piani, Greta Alluto prima negli 800 metri, quindi Samuele Boschi secondo nel peso, Andrea Zanellati primo negli 80 metri e terzo nel salto in lungo; in quest’ultima specialità preceduto sul gradino più alto da Marco Zunino che si aggiudica anche il primo posto sulla distanza degli 800 metri, che ha visto terzo il compagno di squadra Francesco Gualdi in un combattutissimo arrivo al fotofinish.

Coi i risultati ottenuti i giovani varazzini si aggiudicano il Trofeo Carlo Antonino Nicali.