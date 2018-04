L’associazione “Amici del Carmo” rinnova il consiglio direttivo

Loano. Si è tenuta ieri sera, presso la sede Cai di Loano, l’assemblea dell’associazione “Amici del Carmo”. Durante l’incontro sono stati approvati la relazione delle attività e il bilancio consuntivo dell’anno 2017.

Contestualmente si sono anche tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo: sono stati eletti: Renato Gotti, Paolo Guerra, Luca Orso, Maria Agnese Aicardi, Roberto Sattanino, Andrea Calcagno, Lucio Tognolo, Giuseppe Ferraro, Carla Anfosso.

Il nuovo consiglio si riunirà a breve per definire e organizzare le manifestazioni di quest’anno. Tra queste, appuntamento fisso resta la giornata di manutenzione della baita del Carmo, in programma ogni seconda domenica del mese. Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo al numero 366.73.56.233 oppure via Facebook o via e-mail all’indirizzo amicidelcarmo@gmail.com.