L\'Arci Savona a Congresso: ieri il primo appuntamento al Circolo Chapeau Famagosta

Si è svolto ieri mattina, sabato 21 aprile, al Circolo ARCI Chapeau di Via Famagosta a Savona, la prima sessione del VII Congresso Territoriale ARCI Savona. Un appuntamento molto importante per l’importante realtà del terzo settore savonese (circa 11.600 soci nei 77 Circoli ed SMS aderenti) a cui hanno partecipato un’ottantina di delegati e delegate (sui 125 aventi diritto).

La mattinata si è aperta con la relazione del presidente provinciale uscente, Alessio Artico, che ha tracciato il bilancio del quadrienno appena trascorso e presentato il documento politico predisposto dalla presidenza provinciale con una serie di temi emersi nelle riunioni preparatorie e fondamentali per il cammino associativo dei prossimi quattro anni: le opportunità lavorative per i più giovani nei circoli ed SMS aderenti Arci, la definizione di un nuovo patto intergenerazionale non più rinviabile, la formazione tecnica e politica dei quadri dirigenti per affrontare la Riforma del Terzo Settore, l’impegno quotidiano delle realtà Arci nella realizzazione di laboratori multiculturali fondamentali per una società inclusiva, il coinvolgimento delle rete territoriale Arci in progetti di welfare di comunità e, infine, l’importante ruolo svolto dalle basi Arci come laboratori di cultura, memoria e sociale.

Dopo la relazione del presidente Artico si è poi svolto un interessante e partecipato dibattito a cui hanno preso parte molti delegati e delegate. Contributi ai lavori sono pervenuti anche dalla direttrice del Cesavo Anna Camposeragna, dal componente del direttivo del Forum del Terzo Settore Alberto Isetta, e dal presidente dell’USEI Antonio Garcia. Le conclusioni dell’appuntamento congressuale sono state realizzate dal Vicepresidente Nazionale Arci, Filippo Miraglia. Il Congresso, infine, ha eletto i delegati per il congresso regionale, fornito indicazioni per quello nazione ed eletto le commissioni (politica, elettorale e statuto) che prepareranno i lavori della seconda sessione congressuale che si terrà entro settembre con l’elezione dei nuovi organismi politici dell’associazione.