L’APS vince gara uno di semifinale contro una tenace Marola

Vado Ligure. Prima semifinale al Geodetico che catapulta l’Amatori nella realtà dei playoff senior. Le pappagalline soffrono le pene dell’inferno per domare Marola che si presenta a Vado Ligure con varie assenze ma vende cara la pelle per tutti i quaranta minuti.

Inizio choc per le vadesi, che vengono portate a scuola da Morselli, la quale oltre a realizzare 10 dei 15 punti di Marola, tiene sotto scacco Poggio, facendole spendere falli e togliendola di fatto dalla partita.

L’Amatori fatica tantissimo contro la zona proposta da coach Martini che di fatto toglie ritmo alle biancorosse obbligandole ad attaccare quasi sempre la difesa schierata (non certo la specialità della casa). Lanari tiene a galla le giovani vadesi e il primo quarto si chiude sul 15 pari grazie ad un paio di canestri della rientrante Demattei.

Il secondo quarto vede l’Amatori un pelo più fluida in attacco e grazie al trio senior (Lanari, Dagliano e Demattei), ma nel momento in cui la formazione locale accumula un mini vantaggio in doppia cifra cade in banali errori sia individuali che di squadra che tengono Marola in partita. Si va all’intervallo lungo con le biancorosse avanti di 4 (35-31).

Il terzo quarto non è altro che la fotocopia del quarto precedente con il punteggio a fare da elastico con le pappagalline che fanno e disfano. L’ultimo e decisivo quarto inizia con le padrone di casa avanti di 7 (49-42) ma con la squadra del presidente Mazzieri che non riesce a chiudere definitivamente la gara nonostante il calo fisiologico della squadra amaranto.

Si chiude con l’Amatori che, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, porta a casa il risultato pur non disputando una buona gara. Ora gara due domenica 6 maggio alle ore 18 nel fortino di Marola, dove senza dubbio sarà necessario alzare il livello del gioco e di maturità per poter accedere alla finale regionale contro la vincente della partita tra San Terenzo e Aurora Chiavari, serie che vede le spezzine avanti 1 a 0 grazie ad un successo per 52-51.

Il tabellino di gara uno di semifinale:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Marola 66-58

(Parziali: 15-15; 35-31; 49-42)

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena, Raineri , Mata , Cambiaso, Lanari 20, Gatto 2, Demattei 14, Franchello, Dagliano 11, Poggio 6, Zappatore 13. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Basket Marola: Ravenna Corvi 6, Sani 4, Mori 15, Martini, Bellettini 2, Pierleoni, Frantulli, Mondini 8,

Valle 2, Morselli 21. All. P. Martini.

Arbitri: Altamura e Scotti (Genova).