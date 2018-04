Laigueglia/Stella. E’ stata una giornata di studio diversa e sicuramente interessante quella che gli alunni della V elementare di Laigueglia hanno fatto a Stella. Dal borgo marinaro sono andati in gita scolastica alla Casa Museo Sandro Pertini a Stella.

Una trasferta nel paese dell’ex Presidente più amato dagli italiani programmata in occasione del prossimo anniversario del 25 aprile “Festa della Liberazione”. I bambini della V hanno visitato la casa natale dell’ex Capo dello Stato, antifascista e partigiano della prima ora, quindi membro della Costituente, Presidente della Camera e quindi Presidente della Repubblica Italiana.

Foto 3 di 4







Accompagnati dalle loro maestre hanno visitato i locali dove visse sin da bambino e venne arrestato per la prima volta per attività di propaganda contraria al regime fascista. Si sono recati poi per un momento di raccoglimento sulla tomba dell’illustre avvocato savonese e Padre della Patria.

La casa, dove il Presidente nacque il 25 settembre 1896, da qualche tempo è diventata un museo aperto al pubblico e nel 2016, in occasione del 120° anniversario della nascita di Pertini, è stata sottoposta a un importante restyling che ne ha preservato l’integrità. Da tempo è diventata meta di pellegrinaggio per tutti coloro che hanno ammirato l’ex Presidente e che ha sempre ricordato questo piccolo comune di poco più di 3000 anime nell’entroterra albisolese.