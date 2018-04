La focaccia a Celle, le olive di Quiliano e gli artigiani altaresi: una giornata con le eccellenze del territorio

Provincia. Gastronomia, fiere e sagre di paese nel solco delle antiche tradizioni locali: questo propone il fitto calendario di eventi nel territorio savonese nella giornata di domenica 29 aprile. Qui di seguito vi diamo in anteprima gli appuntamenti più importanti (per maggiori dettagli cliccate sui titoli di ogni evento riportato). Per tutti gli altri c’è la nostra consueta e sempre aggiornata sezione IVG Life.

Altare. Torna l’appuntamento annuale con l’antica “Fiera di Primavera“, quest’anno anticipata all’ultima domenica di aprile nel centro storico. Insieme alle tradizionali bancarelle di generi vari saranno protagonisti, in piazza Consolato e via Paleologo, gli antiquari e artigiani che hanno caratterizzato la fiera negli ultimi tre anni. La giornata sarà anche l’occasione per una visita al Museo dell’Arte Vetraria, aperto dalle ore 10, e alle fornaci, accese dalle ore 14, con i maestri altaresi al lavoro.

Grazie alla collaborazione delle associazioni, che hanno curato insieme all’amministrazione comunale l’organizzazione dell’evento, sarà possibile anche degustare prodotti tipici della tradizione. L’edizione 2018 sarà arricchita dalla presentazione di un libro sulla storia della Croce Bianca Altarese. Inoltre i bambini potranno trovare animazione e gonfiabili.

Cairo Montenotte. Dai pascoli alla tavola con la terza edizione di “Caseus Liguria“, evento dedicato al mondo caseario e organizzato dall’Associazione Produttori Valli Bormida e Giovo in collaborazione con l’amministrazione comunale, che domenica 29 aprile, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio dalle 10 alle 22 invaderà con i suoi golosi sapori piazza della Vittoria. Tre giorni di festa con le eccellenze casearie provenienti da tutta Italia, abbinate ai vini del territorio e alle birre artigianali.

“Caseus Liguria” nasce dall’opportunità di portare a Cairo una rassegna che per due anni si è svolta con successo ad Acqui Terme. Dopo Casearia Valbormida del 2016 l’evento “Caseus Liguria” propone una rassegna delle eccellenze casearie italiane e valorizza il patrimonio lattero caseario delle valli della Bormida e della Liguria. Saranno presenti aziende casearie di diverse regioni italiane, consorzi di tutela delle specifiche denominazioni e Presidi Slow Food.

A Celle Ligure è di nuovo tempo di “Vin per Focaccia“, il grande evento itinerante dedicato alla regina ligure dello street food abbinata al vino di qualità, giunto alla quinta edizione. Ristoranti, bar, panifici, gastronomie, friggitorie, stabilimenti balneari prepareranno la focaccia (ma anche altri prodotti legati alla farina e alla panificazione) in mille modi diversi, con fantasia e creatività. Se le focaccerie si dedicheranno alla focaccia in senso stretto, proponendo la classica versione genovese o le più moderne versioni farcite, gli altri locali potranno sbizzarrirsi, proponendo panfocaccia e focaccette ripiene, panissa, frittelle e quant’altro.

Accanto alla focaccia ogni locale proporrà un particolare vino in modo da creare una tappa completa di un ricco percorso enogastronomico: le proposte enologiche sono dedicate esclusivamente ai vini liguri per valorizzare la cultura legata alla produzione agricola e vinicola della nostra regione e alla cultura del bere e mangiare bene e locale. Il percorso enogastronomico comincerà all’ora di pranzo e sarà preceduto da una fiera mercato di eccellenze alimentari, prodotti tipici e della terra.

“Ulivagando“, il tradizionale appuntamento a Quiliano con le olive e l’olio, quest’anno si rinnova completamente. L’intenzione dell’amministrazione comunale di valorizzare e promuovere uno dei prodotti della nostra tradizione per eccellenza, unita alla volontà di far conoscere le varie frazioni del territorio, ha portato l’edizione 2018 in frazione Montagna.

Due punti di ritrovo: alle ore 14:30 in piazza Costituzione (trasferimento a Montagna con mezzi propri) oppure alle 14:45 in piazza Veirasca a Montagna. Alle 15 partirà la passeggiata narrante di circa 3 km aperta a tutti. Durante il percorso racconti storici, curiosità e punti di ristoro. Alle 17 in piazza Veirasca prenderanno il via diversi laboratori per grandi e piccini e degustazioni varie. Alle 19:30 cena tipica ligure presso la SMS Montagna.