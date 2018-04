La “Dna Musica” di Savona al Yamaha Live Show di Jesolo

Savona. Ennesima soddisfazione per l’Associazione Musicale Culturale “Dna Musica” di Savona che il 22 aprile sarà protagonista al Palazzo del Turismo di Jesolo allo “Yamaha Live Show 2018”, kermesse nazionale del circuito Yamaha Music School. A partire dalle ore 17 di domenica, le migliori band e i migliori solisti provenienti da diverse parti d’Italia si esibiranno in uno spettacolo unico, coinvolgente e di qualità. Un’unica data per un evento davvero straordinario, capace di riunire sullo stesso palco (o meglio, su tre palcoscenici) tutte le diverse sfaccettature dello Yamaha Music Education System.

Savona sarà rappresentata dal gruppo “Upside Down”, composta dagli allievi dell’Associazione Musicale Culturale Dna Musica. La band è composta da Marco Caudullo (Frontman e cantante), gli allievi Luigi Mirgovi (alle tastiere), Alessio Mordeglia (alla batteria), Tommaso Minuto (alla chitarra) e dal presidente dell’associazione Francesco Caudullo, al pianoforte. Piccola curiosità: i componenti della band sono tutti studenti (o ex studenti) del Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona, ad eccezione del batterista che frequenta l’Istituto Nautico Leon Pancaldo.

Allo spettacolo sono previste migliaia di spettatori, sarà condotto dal cantante Jacopo Sarno, diventato famoso grazie alla partecipazione in alcuni programmi televisivi come “Disney Channel”, Mediaset ed Mtv e saranno presenti diverse testate giornalistiche ed emittenti televisive e radiofoniche.

“Ancora una volta la città di Savona sarà protagonista grazie a questi giovanissimi ragazzi in un evento musicale nazionale di altissimo livello. Da più di 50 anni Yamaha è impegnata nello sviluppo di corsi musicali destinati ad allievi di tutte le età. Questi corsi si sono sviluppati nelle Scuole Musicali Yamaha di tutto il mondo. Dal 2005, l’associazione Dna Musica ha iniziato la sua attività con la Yamaha Music School per dare la possibilità di studiare la musica in un ambiente confortevole nel territorio Savonese” spiegano dalla scuola savonese.