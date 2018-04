La Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria è dell’Atletico San Salvatore

Alassio. Ieri, giovedì 26 aprile, sul campo di Recco, si è disputata la finale della Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria 2017/18.

Il trofeo è stato conquistato dall’Atletico San Salvatore, che ha battuto per 3-2 il Campi Corniglianese. La squadra allenata da Emilio Garbarino ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol, segnato da Scaduto. Nel secondo tempo la formazione di mister Mauro Pedemonte ha pareggiato con Basurto, ma le reti di Scaduto e Giacomo Marcone hanno portato i biancoverdi sul doppio vantaggio. Nel finale Di Pietro su rigore ha reso meno pesante il passivo per i genovesi.

Facendo un passo indietro, la seconda fase si era conclusa con il successo della Baia Alassio sul Masone per 4-2. I gialloneri avevano preceduto in classifica nel girone 1 il Soccer Borghetto, conquistando l’accesso alle semifinali.

In semifinale, vittoria della Baia Alassio sul Campi Corniglianese per 1-0 all’andata e risultato esattamente opposto in favore dei genovesi al ritorno. Ai calci di rigore i genovesi si erano imposti per 4-1.

Nell’altra semifinale, pareggio per 2-2 all’andata tra San Bernardino Solferino e Atletico San Salvatore; successo di quest’ultimo nel match di ritorno per 3-2.