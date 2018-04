Karate Club Savona: una buona prestazione all’Open di Toscana

Savona. Sabato 10 e domenica 11 marzo si è svolto presso il palazzetto di Follonica l’Open di Toscana. Il Karate Club Savona si è presentato a questo appuntamento di notevole importanza con cinque atleti che hanno portato a casa buoni risultati, considerando che alla manifestazione erano iscritti oltre 1.200 atleti in rappresentanza anche di nazioni straniere.

Tra i savonesi si sono distinti Lorenzetti Tommaso, secondo classificato tra gli Under 14 40 kg, e Colantuoni Anna, terza classificata tra le Junior 48 kg.

Soddisfatti dell’operato di tutti i maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, hanno fatto i complimenti anche a coloro che non sono riusciti a raggiungere alcun piazzamento in classifica (Ferrero Francesca, Polerà Marco e Rusu Marius) per la bella prestazione in gara.

Domenica 25 marzo presso il palasport di Quiliano si sono svolte le qualificazioni regionali per le finali dei campionati italiani assoluti di kumite; il Karate Club Savona si è presentato all’evento con un’atleta che ha staccato il lasciapassare per le finali nazionali previste il 15 aprile a Roma: Colantuoni Anna nei 50 kg.

Sempre domenica 25 marzo, presso il palasport di Vignole Borbera, si è svolta la seconda tappa del Grand Prix Csen Piemonte, gara riservata agli agonisti delle classi che vanno dagli Esordienti A (2006) ai Master, che si sono affrontati sulle diverse prove di kata e kumite. Per il Karate Club Savona, accompagnati da Carlini Raffaella e Vallicelli Valentina, hanno partecipato alla manifestazione 14 atleti, alcuni dei quali alla prima esperienza fuori regione.

I presenti si sono comportati tutti ottimamente, conquistando tante medaglie. Questi i risultati nel dettaglio. Oro: Benzi Corrado. Argento: Ferrari Nicolò, Genta Micol, Giordani Paola. Bronzo: Albamonte Giorgia, Brignone Giorgia, Ferrero Francesca, Giamello Ginevra, Lorenzetti Tommaso, Manca Perotti Beatrice, Penè Caterina, Pica Gian Lorenzo, Polerà Marco.

Domenica 8 aprile si è svolto presso il Play Hall di Riccione l’Open d’Italia, gara internazionale di grande livello. Il Karate Club Savona si è presentato a questo importante appuntamento con quattro atleti che però non sono riusciti a dimostrare il loro valore in questa manifestazione internazionale con oltre 1.400 atleti in rappresentanza di numerose nazioni.

Sempre domenica 8 aprile il Karate Club Savona ha partecipato alla manifestazione Trofeo Cucciolo, dedicata alle classi giovanili, organizzata ad Asti per le categorie Fanciulli (2009/20010), Ragazzi (2008/2007) ed Esordienti (2005/2006). Per la società savonese, accompagnati da Carlini Raffaella, hanno partecipato 17 che si sono comportati ottimamente, conquistando tutti almeno una medaglia. Vediamo i risultati nel dettaglio.

Oro: Benerecetti Linda/Marenco Maya (Kumite dim. Femminile G/V), Ferrari Nicolò (Kumite ES 60 kg), Di Murro Pietro (Palloncino Ragazzi B/G/A), Domi Saimon/Zamagni Mattia (Kumite dim. Maschile G/V), Genta Jacopo/Odello Andrea (Kumite dimostrativo B/M), Genta Micol (Kumite ES 42 kg), Giordani Paola (Kumite ES 50 kg), Musso Roberta (Palloncino Fanciulle A/V/B), Odello Andrea (Palloncino Ragazzi V/B/M), Pica Gian Lorenzo (Kumite ES 45 kg), Rossello Francesca (Palloncino Ragazze V/B/M).

Argento: Brignone Giorgia (Kumite ES 42 kg), Genta Jacopo (Palloncino Ragazzi V/B/M), Galati Vittoria (Palloncino Fanciulle A/V/B), Pugliaro Irma (Palloncino Ragazze V/B/M), Rossello Francesca/Galati Vittoria (Kumite dim. B/M).

Bronzo: Benerecetti Linda (Palloncino Ragazze V/B/M), Domi Saimon (Palloncino Ragazzi V/B/M), Magnani Riccardo (Palloncino Ragazzi B/G/A), Magnani Riccardo/Musso Roberta (Kumite dim. B/M), Pugliaro Irma/Di Murro Pietro (Kumite dim. Maschile G/V).