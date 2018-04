Cairo Montenotte. Vittoria casalinga per la Cairese che si aggiudica l’8° Memorial Marino Spriano. All’unico torneo della Liguria dedicato alla categoria Juniores, un’altra soddisfazione per la squadra di mister Grassi che sabato, a causa della sospensione del match contro l’Alassio per infortunio del direttore di gara, ha dovuto rimandare i festeggiamenti per la vittoria del campionato regionale.

La Cairese, unica formazione imbattuta della manifestazione, chiude come prima della classe nella fase a gironi e si aggiudica la finalissima con la temibile formazione dell’Angelo Baiardo per 4 a 0.

Ottima prestazione anche per la squadra di mister Luisi (Cairese 2001) che, nonostante fosse sottoleva, si è messa in mostra posizionandosi al quinto posto della classifica.

Una giornata umida e piovosa, ma comunque meravigliosa sul piano sportivo che ha visto battersi sui terreni del Cesare Brin sette formazioni provenienti da Liguria e Piemonte. Manifestazione riuscita nel migliore dei modi per la Cairese.

“Siamo orgogliosi – dicono i dirigenti dell’ASD Cairese – di aver ricordato ancora una volta con tanto affetto e cura Marino Spriano, grande dirigente del sodalizio che fino alla sera prima di lasciarci ha indossato la maglia gialloblù come viceallenatore, proprio dell’allora Juniores cairese. Un pensiero va a lui, ma ovviamente anche al giovane Davide Molinari che insieme alla sua Albenga avrebbe dovuto calcare i nostri campi da protagonista. A lui, che ci ha lasciati troppo presto, la Cairese vuole dedicare la sua vittoria. Ciao Davide!”.

La classifica finale: 1° Cairese, 2° Angelo Baiardo, 3° Pro Villafranca, 4° Virtus Vercelli, 5° Cairese 2001, 6° Dianese e Golfo, 7° Infernotto.

I risultati delle finali:

1°/2° posto:

Cairese – Angelo Baiardo 4-0

3°/4° posto:

Pro Villafranca – Virtus Vercelli 2-0

5°/6°/7° posto:

Cairese 2001 – Dianese e Golfo 0-0 (c.d.r. 1-2)

Cairese 2001 – Infernotto 2-0

Dianese e Golfo – Infernotto 1-1 (c.d.r. 3-2)

Il top 11 del torneo: Simone Liuzzo (Angelo Baiardo), Abdou Diop (Cairese), Ivan Vairo (Pro Villafranca), Giuseppe Cornino (Virtus Vercelli), Davide Benini (Dianese e Golfo), Giacomo Mozzone (Cairese 2001), Andrea Prina (Infernotto), Gerardo Giannattasio (Dianese e Golfo), Marco Briano (Cairese 2001), Nicolò Bruno (Infernotto), Cristiano Bosio (Angelo Baiardo); allenatore Luigi Grassi (Cairese).

I premi speciali: miglior portiere del torneo Filippo Biggi (Angelo Baiardo); miglior difensore del torneo Lorenzo Monticone (Pro Villafranca); miglior centrocampista del torneo Moustapha Coulibaly (Virtus Vercelli); miglior attaccante del torneo Gabriele Brovida (Cairese); miglior giocatore del torneo Federico Pizzorni (Cairese).