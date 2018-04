Investimento mortale ad Albisola: sindaci e parlamentari al Consiglio comunale straordinario

Albisola Superiore. I sindaci di Savona, Albissola Marina, Celle Ligure e Varazze, rappresentanti della Regione Liguria e parlamentari liguri parteciperanno al Consiglio comunale aperto su “Sicurezza stradale, traffico e infrastrutture per la viabilità” convocato dal Sindaco Franco Orsi per la mattina di sabato 21 aprile, alle 9.30, presso il Palazzetto dello Sport di via alla Massa ad Albisola Superiore.

La riunione giunge a seguito del grave turbamento che si è prodotto nella città di Albisola Superiore per la scomparsa della concittadina Ilvana Giusto, investita da un Tir sulle strisce pedonali venerdì scorso. In questi giorni non sono mancate polemiche e prese di posizione sulla pericolosità del tratto viario albisolese e la necessità di interventi urgenti.

“Nell’incontro, che si svolgerà nel palazzetto dello Sport per permettere un’ampia partecipazione – sottolinea il sindaco Franco Orsi -, sarà evidenziata a tutte le realtà politico-istituzionali la grave situazione di pericolo che è vissuta quotidianamente nella nostra città che è diventata l’imbuto del traffico di tutto il territorio savonese”.

Il Consiglio comunale sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato di realizzazione e progettazione delle infrastrutture (Aurelia Bis) e del ribaltamento del casello autostradale avviati sul territorio e in parte in esecuzione, interventi ritenuti fondamentali per migliorare e rendere più sicura la mobilità viaria.