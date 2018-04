Albisola Superiore. Investimento mortale nel pomeriggio di oggi in corso Mazzini, all’angolo con corso Ferrari, ad Albisola Superiore. Secondo quanto appreso, una donna di 77 anni, I.G., è stata investita da un camion mentre stava attraversando la strada, pare sulle strisce pedonali dell’incrocio. Il tragico incidente si è verificato intorno alle 16 di questo pomeriggio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e dell’automedica del 118. Inutili sono stati i tentativi si salvare la donna, rimasta uccisa a seguito dell’investimento. Stando alle prime informazioni è finita sotto le ruote del mezzo e per lei non c’è stato nulla da fare. La donna è deceduta per i traumi riportati nello schiacciamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e la polizia stradale, che hanno avviato gli accertamenti e le indagini sul fatale investimento.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto, al momento la zona è stata interdetta per consentire la rimozione del corpo della donna e i rilievi degli agenti.

Sotto shock l’autista del mezzo pesante, con targa spagnola, che ha provocato la morte della donna: stando alle prime informazioni avrebbe avuto un malore ed è stato portato all’ospedale San Paolo di Savona.

L’incidente ha causato lunghe code sull’Aurelia da Savona ad Albisola, con il conseguente blocco della strada che conduce al casello autostradale.