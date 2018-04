Alassio. Sabato a partire dalle 9, nel porto di Alassio “Luca Ferrari”, sarà effettuata un’imponente pulizia dei fondali. L’iniziativa è della Marina di Alassio spa, con il suo presidente, il comandante Giancarlo Cerutti.

“Si tratta di un impegno importante, anche dal punto di vista finanziario, ma che siamo sicuri avrà un ottimo risultato” dice il direttore Marino Agnese. Con la Marina di Alassio saranno impegnati la Capitaneria di Porto e il suo comandante Roberto Lufrano, il Circolo Nautico al Mare di Alassio, stretto collaboratore della società, e il diving Sesto Continente.

Al “Luca Ferrari” arriveranno anche una sessantina di sub provenienti da tutto il nord Italia, aderenti alla Fias, Federazione Italiana Attività Subacquee. L’iniziativa è finalizzata al recupero di materiale vario, come ad esempio copertoni, vetro, plastica, ma anche vecchi parabordi finiti in mare dopo l’imponente mal tempo dei mesi scorsi.

“Il nostro lavoro, e quello delle tante persone che saranno qui in nostro aiuto, è solo uno degli impegni che giornalmente ci prendiamo per continuare a rendere il porto di Alassio un punto di riferimento importante nel mondo della navigazione, sempre nel rispetto dell’ambiente” conclude il presidente Giancarlo Cerutti.