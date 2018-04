Provincia. Venerdì l’incendio del pullman di studenti nella galleria Fornaci, che ha paralizzato l’autostrada A10 in entrambe le direzioni. Ieri la chiusura della galleria per le riparazioni indispensabili, che ha portato a raggiungere i 20 km di coda da Albisola a Spotorno verso ponente. E oggi pomeriggio ad andare in crisi è la corsia opposta, quella verso Genova, a causa del rientro dei turisti al termine del weekend.

Sono già 8 al momento i chilometri di coda tra Spotorno e Savona. Una situazione certamente non semplice, ma che avrebbe potuto essere ben peggiore se sulla corsia opposta non fosse stata riaperta ieri sera la galleria: fino a quel momento, infatti, si viaggiava a corsia singola in entrambe le direzioni proprio sulla carreggiata che porta verso il capoluogo ligure.

Qualche disagio si registra comunque anche nella direzione opposta, con rallentamenti per 2 km tra Savona e Spotorno, e sull’autostrada A6, con un chilometro di coda tra Altare e l’allacciamento con la A10.

Aggiornamenti in corso