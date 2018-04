Infastidito dal controllo stradale spintona un carabiniere: denunciato 30enne alassino

Alassio. Indispettito dal controllo stradale da parte della pattuglia radiomobile dei carabinieri di Alassio, un 30enne alassino ha pensato bene di spintonare uno dei militari impegnati nel servizio notturno. Per questo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri, impegnati nei controlli sulla via Aurelia, hanno fermato l’auto con a bordo il 30enne e altri amici. Alla richiesta dei documenti, il 30enne è andato su tutte le furie e con arroganza e prepotenza si è scagliato contro uno dei militari. A questo punto è stato portato in caserma è denunciato all’Autorità Giudiziaria. Pare che non fosse in preda ai fumi dell’alcol o altro, “solo” infastidito dal fermo imposto dai carabinieri per un controllo di routine.

Secondo quanto appreso, il controllo è avvenuto non ,ontano da un locale pubblico nel quale il gruppo era già stato protagonista di azioni e comportamenti di disturbo verso la clientela.