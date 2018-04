Industria turistica, firmato il primo accordo integrativo territoriale

Savona. Soddisfazione di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Savona per la firma dell’Accordo Integrativo territoriale con l’Unione Provinciale Albergatori.

Lo scorso maggio era già stato sottoscritto un Protocollo di Intesa che delineasse un sistema di sviluppo provinciale “multivocazionale” valorizzando i settori del turismo e del terziario. “L’accordo – spiegano i sindacati – ci dota di un forte ed innovativo strumento di confronto e gestione delle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto turistico savonese”.

“Organizzazione del lavoro e orari gestiti su base volontaria, sistema premiale, welfare aziendale, bilateralità sono solo i punti più qualificanti di quanto condiviso. Nella prospettiva di quanto delineato dal Patto per il Turismo siglato da Regione Liguria e organizzazioni sindacali in termini di destagionalizzazione dell’offerta turistica, crediamo che i contenuti dell’ accordo firmato siano utili per una stabilizzazione e valorizzazione dei rapporti di lavoro del settore turistico savonese” concludono Cristiano Ghiglia per la Filcams Cgil Savona, Massimiliano Scialanca per Fisascat Cisl Savona Imperia e Roberto Fallara per Uiltucs Uil Savona.